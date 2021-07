Biasin: "Donnarumma? Bisogna arginare lo strapotere dei procuratori"

Intervenuto nelle colonne di Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha voluto chiosare la vicenda Donnarumma-Milan. Ecco il discorso riportato dal noto giornalista di fede nerazzurra: "Donnarumma è andato via dal Milan a zero. Ha vinto il premio come miglior giocatore dell’Europeo da… svincolato. Tra breve, lo sappiamo, diventerà un giocatore del Psg. E molti, giustamente, dicono: 'Che errore il Milan a non rinnovare con Donnarumma!'. Altri dicono: 'Ha fatto bene il Milan a mantenere il punto!'. Sono sbagliate entrambe le posizioni: il Milan ha perso a zero Donnarumma perché, semplicemente, il suo procuratore non ha mai avuto intenzione di trattare il rinnovo con il club. Morale: fino a quando 'il Palazzo' non prenderà provvedimenti per arginare lo strapotere dei procuratori, continueremo a vedere nuovi casi-Donnarumma. È scritto".