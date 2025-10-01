Biasin: "Il Milan è ufficialmente tornato squadra, non è una cosa da poco"
MilanNews.it
Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Milan: "L’immagine di Leao che entra nel finale di Milan-Napoli e per una volta non è “colui che deve risolvere un problema” ma, banalmente, deve solo dare il suo contributo, racconta bene quello che sta facendo Allegri.
Poche settimane fa scrivevamo così: “Il Milan tornerà ad avere una dimensione quando Leao non sarà più indispensabile, ma solo un grande giocatore in mezzo a grandi giocatori”. L’attuale condizione dei rossoneri – da super Modric a super Pulisic a super Rabiot - è esattamente questa. Il Milan è ufficialmente tornato “squadra”: non è una cosa da poco".
Pubblicità
News
La vena aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicinadi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 La vena aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
Primo Piano
Scaroni: "Obiettivo, dotare Milano di uno stadio moderno ed efficiente. Ecco cosa ho sempre detto a Cardinale"
Antonio VitielloAllegri ha cambiato tutto! Evento storico per Milano. Modric non è umano. L’importanza del tifo a San Siro
Pietro MazzaraPulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo posto
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com