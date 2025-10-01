Manu Koné rivela: "Parlai con il Milan, è vero. Per la mia crescita giusto andare al Borussia"

Manu Koné, centrocampista francese della Roma, sin dall'anno scorso, stagione in cui è passato in giallorosso, si è affermato come uno dei calciatori emergenti e più forti nel suo ruolo all'interno del campionato di Serie A, tanto da essere regolarmente convocato per la Nazionale della Francia. Prima di trasferirsi nella Capitale, però, il giocatore ex Borussia Moenchengladbach era finito anche nel mirino di calciomercato del Milan, in diverse occasioni e sessioni.

Una verità che è stata confermata dallo stesso Koné, intervistato oggi sul Corriere della Sera, riferendosi all'estate che è passato nel club tedesco: "Parlai con il Milan, è vero. Mi chiamo Ricky Massara, ma per la mia crescita è stato giusto andare al Borussia. Poi qui alla Roma ho ritrovato lo stesso Massara: il cerchio si è chiuso comunque, no?"