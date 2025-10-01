Scaroni: "Stadio genererà entrate maggiori così da comprare grandi giocatori e vincere le coppe come i grandi club"

Con la delibera del Consiglio Comunale che ha deciso di aprire alla vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter, si chiude un periodo lunghissimo per la città di Milano e se ne apre di conseguenza un altro che porterà all'acquisto effettivo, la stesura del progetto e poi l'inizio dei lavori per il nuovo stadio. A parlare, in vece del Milan, è stato il presidente Paolo Scaroni che per questa mattina ha concesso un'intervista al Corriere della Sera cercando di sviscerare tutti i punti di questa vicenda. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Scaroni fa chiarezza in merito alle "speculazioni" di cui si è parlato negli ultimi giorni, con i fondi proprietari additate di voler semplicemente rivendere le squadre una volta ottenuto un nuovo stadio: "Speculare è l'ultima intenzione dei club. Non escludiamo altre scelte in futuro ma oggi siamo lontanissimi. La nostra vocazione è sportiva. Non c'è alcuna vendita in programma a breve o medio termine. Il progetto sarà un patrimonio in grado di generare entrate maggiori, spazi più agevoli, praticabili e belli per invogliare i tifosi a venire ancor di più, così da comprare grandi giocatori e vincere le coppe come tutti i grandi club".