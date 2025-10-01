Lupi su San Siro: "Abbiamo fatto una scelta per il bene di Milano"

San Siro è stato venduto a Inter e Milan ma le discussioni proseguono. Maurizio Lupi di Noi Moderati, intervistato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, ha parlato così del Consiglio Comunale e della scelta finale: "Abbiamo fatto una scelta per il bene di Milano, adesso la delibera deve essere declinata. Questo è stato solo il primo passaggio.

Vedremo, il centrosinistra anche sull'urbanistica ha mostrato spaccature e differenze di vedute. Noi, invece, vogliamo impedire che si blocchi lo sviluppo della città".