Lupi su San Siro: "Abbiamo fatto una scelta per il bene di Milano"
MilanNews.it
San Siro è stato venduto a Inter e Milan ma le discussioni proseguono. Maurizio Lupi di Noi Moderati, intervistato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, ha parlato così del Consiglio Comunale e della scelta finale: "Abbiamo fatto una scelta per il bene di Milano, adesso la delibera deve essere declinata. Questo è stato solo il primo passaggio.
Vedremo, il centrosinistra anche sull'urbanistica ha mostrato spaccature e differenze di vedute. Noi, invece, vogliamo impedire che si blocchi lo sviluppo della città".
La vena aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com