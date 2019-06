Biasin: "Il Milan vuole Massara, ma deve fare in fretta"

Il Milan ha incassato il “no” per Tare. Non è un bel segnale. Cioè, gran bella mossa puntare su Maldini e Boban, ma il ds ora è fondamentale, soprattutto per affrontare il prossimo futuro. Arriva la fase delle plusvalenze da fare a tutti i costi e dei colpi di mercato da non sbagliare. Il prediletto ora pare essere Massara, allievo di Sabatini. Può essere una scelta intelligente, ma va fatta in fretta, anzi, subito: il ds serve ora, a settembre può andare pure in ferie.