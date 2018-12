Biasin: "Milan: Higuain via?"

Rompono le balle a Gattuso, dicono "è colpa sua", non si rendono conto di quello che sta facendo con una rosa con troppi problemi che può arrivare al quarto posto solo se tutto fila per il verso giusto e se la proprietà provvederà a portare a Milano almeno un paio di rinforzi. Lo scambio Higuain-Morata? Difficile, e comunque buono solo per il Chelsea. Un club come il Milan non lascia andar via un attaccante forte come il Pipita, ma trova il modo per risvegliarlo. Oh, è il Diavolo, mica il Pizzighettone (con tutto il rispetto).