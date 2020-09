Biasin: "Milan, la più bella notizia è fuori dal campo"

E poi c’è il Milan che, giovedì in Europa League, darà il via a questa straordinaria stagione di calcio giocato. Oh, occhio agli irlandesi. Lo Shamrock Rovers guida il suo campionato con 9 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte (+ 8 sulla seconda), non è certamente all’altezza dei rossoneri ma ha fisiologicamente una condizione migliore, gioca in casa ecc ecc. Morale: ha ragione Maldini, tocca stare attenti.

Ecco, Maldini. Dopo un anno, definiamolo, di rodaggio (non tanto per colpa sua), il buon Paolo ha preso in mano il timone. E si vede. I sorrisi abbondano, le buone idee anche: sembra tornato un pizzico del vecchio Milan scomparso negli ultimi anni. Beh, sì, certo, molto lo sta facendo anche quel tizio là, quello che inizia per Zeta.