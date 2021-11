Biasin: "Sconfitta del Milan? Non esiste la stagione perfetta e bisogna dare meriti anche al Sassuolo"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso la sua riflessione sul Milan. Questo il suo pensiero: "Il Milan ha perso. Secondo ko di fila in campionato. Ha preso sette gol in due gare ed è partita la critica, asprissima: “È tutto finito”. Come se i rossoneri dovessero vincere tutte le partite. È vero, contro il Sassuolo non si è visto il consueto Milan piolesco e il tecnico che ha sempre avuto risposte anche dai “subalterni”, questa volta è stato tradito. È un dramma? Solo per chi non si accorge che non esiste la stagione perfetta e che, oh, in campo ci vanno anche gli avversari (il Sassuolo, domenica, ha giocato una gran partita).