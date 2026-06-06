Biasin su Milan Futuro: “Se retrocedi in Serie D perde di senso, la Serie C è un’altra cosa”

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Fabrizio Biasin sottolinea il fatto che il Milan Futuro perde di senso con la retrocessione in Serie D perché i ragazzi non crescono come quando giocano in Serie C.

Durante l'ultima puntata di QSVS, Fabrizio Biasin si è espresso in merito a Milan Futuro e al fatto che la retrocessione in Serie D pesi sulla crescita dei ragazzi. Queste le sue parole.

"Poi c'è c'è un altro dato di fatto anche più terra a terra. Se tu fai partire un progetto Milan futuro per creare del valore facendo giocare dei ragazzi in un campionato professionistico con giocatori di un certo tipo e poi dopo un anno sei in Serie D, non ha più senso di esistere. Puoi girarla come vuoi, no? Ma tanto l'obiettivo è far crescere i ragazzi. Ma la Serie D è una cosa, la Serie C è un'altra cosa. Perde di senso l'idea di fare una squadra tra i dilettanti".