Biasin su Vlahovic: "Piace ad Allegri che saprebbe benissimo come farlo rendere alla grande"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Fabrizio Biasin ha parlato di Milan e della continua ricerca del nuovo numero 9 da mettere a disposizione (il prima possibile) di Max Allegri: "Il Milan ha fatto il suo esordio ufficiale ed è stato un buon esordio (infortunio di Leao a parte). Anche in casa rossonera tutto passa dalla punta e i nomi sono sempre quelli: Hojlund e Vlahovic, non per forza in quest’ordine. Accadrà tutto negli ultimi giorni di mercato e anche in questo caso si va a gusti personali: il qui presente pensa che il serbo non sarebbe affatto la ciliegina sulla torta, ma una gran fettona della torta stessa. C’è a chi non piace, di sicuro piace ad Allegri che saprebbe benissimo come farlo rendere alla grande".

Su Adrien Rabiot: "Rabiot ha scazzato con l’Om (bisticcio post sconfitta) ed è finito sul mercato. È una buona occasione per molti anche in Italia, ma è anche vero che certe situazioni si ripetono e il ragazzo inizia ad avere i suoi 30 anni. Qualcuno dice “Milano osserva interessata” ma francamente così non sembra".