Biasin sui pro e contro: “Allegri il migliore ma ha una squadra troppo asciutta”
Durante l'ultima puntata del podcast di Aura Sport, Cos'è scomode, Fabrizio Biasin ha parlato dei motivi per i quali il Milan potrebbe vincere lo scudetto e di quelli invece per cui potrebbe non vincerlo, andando così ad analizzare pro e contro della stagione del Milan. Queste le parole del giornalista nerazzurro:
"Il Milan può vincere lo scudetto perchè ha uno storico che parla da solo e avendo una partita a settimana è un grosso vantaggio sopra le competitor, ma Massimiliano Allegri è il motivo principale. Il contro invece è che quella del Milan è una rosa molto asciutta forse anche troppo, se si perde un pezzo poi non c'è che lo sostituisce o quanto meno fai fatica a sostituirlo. Per questo motivo il mercato di gennaio è importante per il Milan, soprattutto per prendere il difensore che manca"
Questa sera i rossoneri affronteranno il Genoa di Daniele De Rossi a San Siro, match valido per la 19esima giornata di Serie A. Ecco tutte le info:
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
