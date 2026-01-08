Biasin sui pro e contro: “Allegri il migliore ma ha una squadra troppo asciutta”

vedi letture

Durante l'ultima puntata del podcast di Aura Sport, Cos'è scomode, Fabrizio Biasin ha parlato dei motivi per i quali il Milan potrebbe vincere lo scudetto e di quelli invece per cui potrebbe non vincerlo, andando così ad analizzare pro e contro della stagione del Milan. Queste le parole del giornalista nerazzurro:

"Il Milan può vincere lo scudetto perchè ha uno storico che parla da solo e avendo una partita a settimana è un grosso vantaggio sopra le competitor, ma Massimiliano Allegri è il motivo principale. Il contro invece è che quella del Milan è una rosa molto asciutta forse anche troppo, se si perde un pezzo poi non c'è che lo sostituisce o quanto meno fai fatica a sostituirlo. Per questo motivo il mercato di gennaio è importante per il Milan, soprattutto per prendere il difensore che manca"

Questa sera i rossoneri affronteranno il Genoa di Daniele De Rossi a San Siro, match valido per la 19esima giornata di Serie A. Ecco tutte le info:

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna