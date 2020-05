Biasin sul Milan: "Diventerà appetibile quando partirà il progetto stadio, altrimenti nessuno si avvicinerà"

Fabrizio Biasin, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così il futuro societario del Milan: "Diventerà appetibile quando partirà il progetto stadio, altrimenti nessuno si avvicinerà. E' per questo che si sta cercando di accelerare. San Siro? Ne sono innamoratissimo e mi auguro che si possa conservare l'impianto in qualche modo, altrimenti cerchiamo una soluzione moderna e andiamo avanti. La cosa che non mi piace è che si debba costruire un impianto per due società".