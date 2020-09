Riccardo Bigon, ds del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha parlato del possibile futuro di Tomiyasu: "Non vorremmo procedere alle vendite, ma se dovessero arrivare offerte clamorose siamo tenuti a prenderle in considerazione. Servirà anche una valutazione tecnica per trovare dei sostituti, non la vedo molto semplice".