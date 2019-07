Boban a MN: "Cercheremo di essere competitivi e di arrivare in Champions League"

Durante l'incontro con i giornalisti a Milanello, Zvonimir Boban, dirigente rossonero, ha parlato degli obiettivi ai microfoni di MilanNews.it: "E' ovvio che l'obiettivo deve essere sempre quello di vincere tutte le partite, giocando bene. Una squadra come il Milan non può accettare di avere ambizioni medie. Non si può finire una partita accontentandosi di aver dato semplicemente tutto, però perdendo. Non è una cosa da Milan. Cercheremo di essere competitivi e di arrivare in Champions League, ma di giocare bene e costruire. Dobbiamo dare una speranza di un gioco, di una qualità e di prestazioni superiori".