Boban: "È chiaro che il Milan non abbia ancora un'identità chiara"

Intervenuto negli studi di Sky Sport al termine della serata di Champions League, l'ex dirigente Zvone Boban ha parlato di Milan, che nella serata di martedì è riuscito a conquistare i primi tre punti della sua stagione europea battendo per 3 a 1 il Club Brugge:

"Il Milan è evidente che non abbia ancora una chiara identità, Fonseca ci prova in tutte le maniere: prima del secondo gol ci sono stati tanti problemi nella costruzione del gioco, ma anche nel blocco che non c’è stato, gli avversari arrivavano a tirare troppo facilmente, poi Maignan è un fenomeno. È una vittoria comunque meritata che porta buone energie, ma i problemi restano, si deve migliorare tanto".