Boban: "I rossoneri rischiano molto in difesa, non hanno ancora trovato il giusto equilibrio"

vedi letture

Zvonimir Boban, storico doppio ex di Dinamo Zagabria e Milan, ha parlato ad HRT in vista della sfida decisiva di questa sera fra le due squadre. Queste le dichiarazioni del croato:

"Dinamo e Milan sono due club che significano molto per me, due grandi squadre con cui ho avuto il privilegio di vivere storie incredibili. La Dinamo è con me dalla nascita, mentre il Milan l'ho fatto mio. Ora li seguo entrambi con grande amore e rispetto".

Cosa serve alla Dinamo per battere il Milan?

"Sarà una partita aperta e interessante, con tanti ribaltamenti di fronte e molti gol. Il Milan rischia molto e in difesa non ha ancora trovato il giusto equilibrio".