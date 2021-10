Boban non ha dubbi su Rafael Leao: "È fortissimo"

Dalle pagine di SportWeek, Zvonimir Boban, tra le altre cose, ha speso parole d’elogio per Rafael Leao, uno dei perni della squadra di Pioli: "Quando l’abbiamo preso aveva solo 19 anni, normale gli servisse il tempo per rendere con continuità. È fortissimo e se il gol per lui diventa l’obiettivo e non la conseguenza, non ha limiti. Lo stesso vale per Tonali, Theo Hernandez, Bennacer, Saelemaekers...".