Boban su Maldini: "Molto più milanista lui di quello che è il Milan oggi"

Intervenuto a Sky Sport, questo il commento dell'ex giocatore e dirigente Zvonimir Boban. Le sue parole in merito al mondo Milan e al rapporto con Paolo Maldini.

"Dopo tre anni e mezzo, quasi quattro, Paolo mi chiama insieme a Leonardo, che voleva andare via. Maldini non sapeva se fosse rimasto, io gli ho detto che doveva rimanere perché era molto più milanista di quello che il Milan è oggi, con tutto il rispetto per chiunque. Un Maldini nel Milan rappresenta tutti noi, tutti i tifosi del Milan. Gli ho detto che non poteva andarsene via e poi si vedeva che voleva rimanere. Il Milan per lui è la vita. Poi mi ha chiesto di andarci”.