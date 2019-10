Boban sul progetto Milan: "La squadra è giovane, c'è bisogno di tempo ma dobbiamo creare una squadra forte"

Zvonimir Boban, ospite al "Festival dello Sport" a Trento, ha parlato del processo di ricostruzione in casa rossonera: "C'è bisogno di tempo, nessuno ha detto che avremmo fatto subito. Siamo una squadra giovane, siamo la squadra più giovane in Italia. E' un processo, non abbiamo fatto proclami. Faremo di tutto per riportare in alto il Milan il prima possibile. E' un processo, dobbiamo creare una squadra sempre più forte".