Bologna-Milan, arbitra Valeri: i precedenti con i rossoneri

A dirigere Bologna-Milan sarà l'arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2, che finora vanta 208 arbitraggi in Serie A. Ad assisterlo saranno Bercigli e Berti come guardalinee, Minelli come quarto uomo e Chiffi (coadiuvato da Mondin) al VAR. 31 precedenti per i rossoneri con il direttore di gara capitolino, per un totale di 20 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al 9 maggio 2021 a Torino, nella gara vinta per 3-0 contro la Juventus.