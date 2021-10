Bologna-Milan, le statistiche su match e protagonisti

STATISTICHE SULLE PARTITE - Si giocherà sabato 23 ottobre: nella storia del Milan questa data ha visto 18 precedenti, con 12 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte, la più recente delle quali risale addirittura al 1949 (Torino vs Milan 3-2). L'ultima partita giocata di 23 ottobre è il memorabile 4-3 con cui il Milan si impose a Lecce dopo essere stato sotto per 3-0 a fine primo tempo; la fenomenale tripletta in 15 minuti di Kevin-Prince Boateng e il gol decisivo di Mario Yepes permisero ai rossoneri di ribaltare la gara.

Sarà la 75a sfida in Serie A che il Milan disputerà a casa dei felsinei. Nelle sole gare di Serie A il Milan ha segnato 100 gol in trasferta, subendone 101.

L'ultima occasione in cui il Milan non è riuscito a guadagnare punti a Bologna risale al 10/03/2002: in quell'occasione finì 2-0 per i rossoblu.

In una sola occasione nella sua storia il Milan riuscì a realizzare un gol essendo in doppia inferiorità numerica: 8 febbraio 2017, Bologna vs Milan 0-1, rete di Pasalic all’89’ (rossoneri in 9 per le espulsioni comminate a Paletta e Kucka). Solo in un'altra occasione il Milan riuscì a vincere una partita in 9 contro 11: era il 31/12/1966 (Serie A, Roma vs Milan 0-1), ma la rete decisiva di Rivera fu siglata quando il Milan era in 10.

Nella storia delle partite tra Bologna e Milan al Dall'Ara è capitato solo due volte che la squadra in vantaggio a fine primo tempo poi si ritrovasse a perdere la partita: il 02/05/1971 il Bologna riuscì a ribaltare uno 0-2 firmato Silvano Villa e a vincere per 3-2, mentre il 24/01/1999 i ragazzi di Zaccheroni che poi vinsero lo scudetto riuscirono a ribaltare l'1-2 del primo tempo (doppietta di Signori e gol del momentaneo pareggio di Guglielminpietro) grazie all'autorete di Magoni e al gol al 90' di Bruno N'Gotty. Curiosamente, in entrambe le situazioni, il gol del 2-2 fu un'autorete.

La sconfitta più ampia del Milan a Bologna risale al 28/06/1928 (5-0), mentre la vittoria più ampia, con 3 gol di scarto, ha ben 5 precedenti: in due occasioni fu 3-0 (1960 e 2010) e nelle altre tre fu 4-1 (1975, 1989 e 2009).

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI - La partita di Bologna sarà la panchina n.100 per Stefano Pioli (a livello statistico contano anche le 3 panchine in cui fu sostituito da Daniele Bonera a causa del Covid): finora il bilancio è di 55 vittorie, 25 pareggi e 19 sconfitte.

Sono 15 i giocatori rossoneri ad avere un Bologna vs Milan come partita di esordio in rossonero; tra questi, citiamo il giovanissimo Aliyu (24/01/1999, a meno di 17 anni di età), Patrick Vieira (28/11/1995), Nigel De Jong (01/09/2012).

Chiusero la loro esperienza in rossonero con un Bologna vs Milan 20 giocatori, tra cui Giuseppe Santagostino (25/10/1931), Roberto Mussi, Davide Pinato e Graziano Mannari (tutti e tre il 25/06/1989), Dario Smoje (19/04/1998), Kevin-Prince Boateng (07/05/2016).

Segnarono il loro primo gol rossonero a Bologna 10 giocatori, tra cui ricordiamo Carlo Galli e Per Bredesen (entrambi il 23/09/1956), Gennaro Gattuso (12/02/2000), David Beckham (25/01/2009), Giampaolo Pazzini (01/09/2012), Ignazio Abate (25/09/2013).

Segnarono il loro ultimo gol rossonero a Bologna 4 giocatori: Vicente Arnoni (17/04/1938), Remo Cossio (06/11/1938), Graziano Mannari (25/06/1989) e Bruno N'Gotty (24/01/1999, primo e ultimo suo gol).

Giampaolo Pazzini ha lasciato il segno nella sua prima trasferta con la maglia rossonera, siglando 3 reti a Bologna (01/09/2012): questa è l'unica tripletta realizzata in trasferta a Bologna da un rossonero e ad oggi l'ultima tripletta segnata da un giocatore italiano (dopo di lui, le triplette degli stranieri Carlos Bacca, André Silva ed Ante Rebic).

In 9 occasioni sono state realizzate doppiette a Bologna da giocatori del Milan: l'ultima, risalente al 2009, è firmata Ricardo Kakà (25/01/2009, Bologna vs Milan 1-4).