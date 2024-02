Bologna-Verona, problemi per... Abisso: infortunio per l'arbitro, gli subentra Camplone

Infortunio a sorpresa per il direttore di gara di Bologna-Hellas Verona al Dall'Ara. Il Signor Rosario Abisso di Palermo ha rimediato infatti una distorsione alla caviglia che lo costringerà ad andare a fare il terzo uomo. A sostituirlo dall'11' come arbitro dell'incontro, valido per la prima gara del 26° turno di Serie A, è Giacomo Camplone.