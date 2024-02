Bologna, Zirkzee: "Juric dice che ricordo Ibra? Sì, mi ci rivedo"

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ha commentato anche le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, che ha dichiarato che in certe movenze l'olandese gli ricorda Zlatan Ibrahimovic. Questo il pensiero dell'attaccante rossoblu su questa dichiarazione: "E' un grande complimento. Non è così usuale vedere un centravanti alto con una buona tecnica. Non voglio apparire presuntuoso, ringrazio Juris: però sì, mi ci rivedo".

Non è un mistero che Zrikzee sia uno dei nomi nella lista del Milan per l'estate quando i rossoneri faranno un grande investimento in attacco. L'olandese sta giocando una stagione da assoluto protagonista con il Bologna: finora ha segnato 10 gol (9 in Serie A e uno in Coppa Italia) in 27 partite.