Bombardini: "Scudetto? Non sono finiti i colpi di scena. Il Milan ha il destino in mano"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a TMW, Davide Bombardini, ex Roma e Bologna, ha commentato così la corsa scudetto: “Ho sempre detto Inter. I colpi di scena non sono finiti. Quattro partite sono ancora tante. Il destino è in mano al Milan, le cose però cambiano. L’Inter deve provare a vincerle tutte. Tutte le partite sono aperte. Guardate cosa è successo a Bologna”.