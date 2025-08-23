Bonanni: "Milan enorme punto interrogativo. Però mi fido molto di Tare"
Durante Maracanà, su TMW RADIO, è intervenuto Massimo Bonanni. Queste le sue parole:
Chi parte con i favori del pronostico?
“Penso che il Napoli possa partire in prima linea, ma lo metto insieme all’Inter. Il Napoli si è rinforzato, se dovesse prendere Hojlund sarebbe un buonissimo acquisto per sostituire Lukaku. Sono curioso per l’Inter, sarà un anno di transizione perché è a fine ciclo e sta cercando di cambiare. Credo che l’Inter possa continuare a essere competitiva per il campionato, mentre il Milan per me è un enorme punto interrogativo. Mi fido molto però di Igli Tare, è un valore aggiunto per una società a cui è mancato il direttore sportivo per anni”.
