Jack Bonaventura, schierato dal primo minuto contro il Napoli, è tornato titolare in Serie A a San Siro dopo più di un anno. Il centrocampista rossonero non veniva schierato dall'inizio al Meazza dal 21 ottobre 2018, giorno del derby d'andata dello scorso campionato. In questa stagione l'ex Atalanta aveva giocato una volta titolare, in trasferta a Marassi contro il Genoa.