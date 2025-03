Bondo ammonito ma a Napoli ci sarà comunque: il motivo

Al decimo minuto del primo tempo della partita contro il Como Warren Bondo ha preso la sua prima ammonizione in maglia Milan. Prima di trasferirsi in rossonero il centrocampista francese ne aveva accumulate già 5 in maglia Monza, due delle quali portarono all'espulsione contor il Venezia alla nona giornata di campionato.

Dopo l'ammonizione è sorto qualche dubbio in merito alla presenza di Bondo in trasferta contro il Napoli, ma il centrocampista francese al Diego Armando Maradona ci sarà. Il tutto perché quando c'è il trasferimento da una squadra all'altra della stessa Lega la diffida si azzera. Contro i partenopei Sergio Conceiçao dovrà dunque fare a meno solo di Yunus Musah in mezzo al campo.