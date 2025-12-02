Bondo ha scelto: lascia la Francia per giocare nel Congo

Warren Bondo, centrocampista rossonero in prestito per questa stagione alla Cremonese, ha preso, come riportato da RMC Sports, una decisione molto importante e delicata per la propria carriera. Questa riguarda la scelta della nazionale da rappresentare che, dopo aver vestito in tutte le selezioni giovanili la maglia della Francia, è ricaduta sulla Repubblica Democratica del Congo. Il classe 2003 ha quindi optato per un dietrofront rispetto alla scelta fatta in passato nel rappresentare Les Blues, per indossare la maglia del paese d'origine di entrambi i suoi genitori. Così facendo, il giovane centrocampista giocherà i play-off intercontinentali per l'accesso ai Mondiali 2026. Intanto, prima di questo prestigioso impegno, il numero 38 dei grigiorossi ha ricevuto la chiamata per la pre-convocazione dal CT Sebastien Desabre per la prossima Coppa d'Africa, che comincerà il 21 dicembre.

Attualmente il centrocampista, dopo un anno passato nell'ombra a Milano, gioca in prestito alla Cremonese di Nicola dove ha giocato 881 minuti complessivi, con 11 presenze in campionato e una grande fiducia da parte della società viste le sue prestazioni. Vedremo che ne sarà del suo futuro, se rinnoverà il prestito, se verrà ceduto o se tornerà in rossonero. Ricordiamo che il suo cartellino è costato 10 milioni + 2 di bonus alla società rossonera.