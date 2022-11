Bonera: "I derby li ho vissuti con emozione, sono partite importantissime"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniele Bonera, ex calciatore del Milan oggi collaboratore tecnico, ha rilasciato un'intervista a Milan TV nel corso della trasmissione "On The Pitch" soffermandosi sul derby di Milano: “La mia fede milanista mi ha portato a giocare quelle partite con un certo trasporto. Nella mia carriera ho avuto la grande fortuna di vestire questa maglia e giocare partite importantissime come i derby. Ho avuto anche la fortuna di vincerne qualcuno, è qualcosa che mi porterò dentro per sempre”.