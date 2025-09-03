Boniface: "Il mancato trasferimento al Milan? Non è dipeso da me, loro hanno deciso di non portarlo avanti"

Victor Boniface, attaccante nigeriano che nelle scorse settimane ha svolto le visite mediche con il Milan che però poi ha deciso di non completare il suo trasferimento in rossonero, è stato presentato oggi come nuovo giocatore del Werder Brema. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "La Bundesliga l’ho sempre amata e volevo restare in Germania, quindi è stato facile dire sì.

Chi parla della mia forma fisica? Se non fossi al 100%, sarei in ospedale e non potrei parlare qui oggi. Il mancato trasferimento al Milan? Non dipendeva da me, loro hanno deciso di non portarlo avanti. Ho una forte mentalità: succede, va bene così, vado avanti".