Boquete: "Come finisce stasera? Il cuore mi dice il Milan, la testa mi dice l'Atletico"

Intervenuta ai microfoni di Telediario, la giocatrice rossonera Vero Boquete ha parlato della partita tra Atletico e Milan. Queste le sue parole: "Il club sta cercando di mantenere lo stesso livello sia in Serie A che in Europa. L'esperienza di Griezmann può essere importante in una partita come questa ma la stella dell'Atletico è il Cholo Simeone. Come finisce? Il cuore mi dice il Milan, la testa mi dice l'Atletico. Per me finisce 2-1 per i colchoneros"