Borghi: “100 vittorie: Allegri tra i big della storia del Milan. L’Inter ha giocato ma i rossoneri mai veramente in sofferenza”

vedi letture

Il giorno dopo il derby di Milano, vinto 1-0 dai rossoneri grazie al gol di Cristian Pulisic, il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha commentato sul suo canale Youtbe il big match analizzando la prestazione e la preparazione per questa partita da parte dell'allenatore Massimiliano Allegri. Vedimao nel dettaglio le sue parole:

"Un derby rossonero, il derby più allegriano possibile in una serata in cui Max Allegri ha ottenuto la sua centesima vittoria da allenatore del Milan, fatto che lo mette nei grandissimi della storia della panchina di questo club. L'ha ottenuta che più di corto muso non si potrebbe. Ha fatto una vittoria veramente fatta della sua idea di calcio, idea di calcio che parla di solidità, lucidità, capacità di andare a sfruttare il contropiede, andare a punzecchiare l'avversario, andare a concretizzare, contro un Inter che si trova sconfitta per la quarta volta in 12 giornate. L'Inter da migliore attacco del campionato non è riuscita a segnare. Come detto quindi un derby Allegriano che mette il Milan nelle più alte zone possibili, un'altra vittoria contro una big, una vittoria che parla della lucidità soprattutto di questa squadra perchè il Milan è riuscito a rendere il derby la partita che voleva sotto tutti i punti di vista. Una partita fatta indubbiamente dall'Inter che ha avuto la palla, che ha costruito, che ha palleggiato, che ha creato occasioni, che ha colpito due pali, che ha sprecato un rigore, però il Milan non è mai andato veramente in sofferenza. Pizzicando in pressione anche in certi punti la partita ma soprattuto rimanendo fortemente mentalizzato nei suoi compiti difensivi e questa è una delle grandi conquiste che ha fatto Allegri immediatamente, perchè ricordiamo il Milan di Conceicao e Fonseca, anche l'ultimo di Pioli, era una squadra che dal punto di vista della concentrazione e applicazione difettava spesso".