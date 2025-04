Borghi: "Al Milan c'è bisogno di una struttura che parta dalla società e arrivi all'interno del gruppo squadra"

Nel corso del consueto apputamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista di Sky Sport Stefano Borghi ha risposto alla seguente domanda: vincere la Coppa Italia potrebbe salvare la stagione del Milan?

"Un po si, nel senso che in una stagione del genere, dove hai fatto una quantità di errori incredibile, porti a casa due trofei...Coppa Italia e Supercoppa sono due trofei. Sono due trofei e sarebbero una cosa importante. Altrettanto importante, se non di più, valutare cosa è stata davvero la stagione del Milan. Non andare in Champions League, e addirittura non andare in Europa, sarebbe un fiasco enorme. L'eliminazione dalla Champions League è stata una brutta figura per come è arrivata...Ma se vogliamo trarre un insegnamento da questa stagione è che c'è bisogno di una ricerca di un'identità, di una struttura che parta dalla società e arrivi all'interno del gruppo squadra.

C'è bisogno di una visione, c'è bisogno di fissare degli obiettivi e perseguirli con una ricerca di continuità. Che il Milan abbia fatto malissimo nelle due competizioni di lungo periodo, ovvero campionato e Champions League, e abbia fatto invece molto bene in competizioni da one shot, la Supercoppa in primis ma anche la Coppa Italia. Secondo me è normale per quelle che sono le caratteristiche di questa squadra, che non ha un'identità, non ha grandissima personalità, quella che ti permette di essere uguale e continuo sul lungo periodo, ma ha dei talenti, dei giocatori, un ambiente, una storia e una maglia che ti possono dare la possibilità della grande notte. Ma in tutte queste grandi notti, qual è stato il comune denominatore? Il Milan ha sempre sorpreso, per come si è presentato in campo, per chi è diventato il protagonista della partita. Perché questo? Perché quando non hai un'identità è più facile sorprendere.

Abbiamo visto Milan-Atalanta, giocata in maniera quasi mortificante da una squadra come il Milan, però dicevi: "Vabbèmagari 5 difensori, blocco basso ad aspettare, prova generale per l'Inter". No, ieri il Milan si è presentato in modo completamente diverso, senza fare una partita di protagonismo. Quando difendeva lo faceva a 4, quando impostava lo faceva a 3 e poi nel secondo tempo andava a 5, e con un blocco medio. Quindi non sai mai cosa aspettarti dal Milan, e questo può portarti a sorprendere. La stagione se il Milan vince due trofei è una stagione in cui hai salvato più che il salvabile, ma per quello che abbiamo visto tutto l'anno non potrà mai essere una stagione sufficiente".