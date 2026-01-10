Borghi avvisa: “Per tornare dove merita il Milan adesso deve aumentare la proposta di gioco”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la partita tra Milan e Genoa di giovedì sera. Un pareggio che sta stretto al Milan ai fini della classifica e che evidenzi ancora una volta le difficoltà contro le cosiddette piccole. Queste le sue parole:

"L'1-1 di Milan - Genoa è un risultato generoso per come si sono sviluppati gli episodi all'interno del match perchè dal punto di vista della partita, è stata una partita che è stata l'esatto contrario del Milan degli ultimi tempi. Un Milan che ha avuto ancora una volta un approccio non dei più infuocati, perchè ha lasciato fare la partita al Genoa, e qui viene fuori l'impressione che si le caratteristiche della squadra ma anche un po' piano partita, iniziare blandamente, facendo passare il tempo, entrare nella partita per poi piazzare i propri colpi. Se è così è meglio cercare di rivederla un po' la situazione perchè poi ti capitano le partite come quelle di ieri sera dove ti vengono le occasioni per piazzare il tuo gancio e non riesci a concretizzare. Il Genoa invece, con la voglia, è riuscita a segnare con Colombo, dopo una situazione un po' sfortunata ma anche con degli errori. La testa poi ce l'ha messa Leao, un altro gol da attaccante vero, quando c'è fa la differenza. Questa partita deve dare una lezione al Milan ovvero che adesso per completare veramente questo anno 1 del ritorno del Milan dove deve competere, adesso impone un passo in avanti sul piano della proposta".