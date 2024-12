Borghi: "Camarda può avere un grande futuro. La traversa contro la Stella Rossa..."

Intervenuto a ‘L’ascia raddoppia’, programma di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato così di Francesco Camarda: "E' bravo Camarda, può avere un grande futuro. E' cresciuto molto fisicamente dal debutto. Non si può vedere tanto in pochi minuti, ma certi gesti si. Sulla traversa che prende contro la Stella Rossa, fa una torsione, un gesto veramente importante. Per cui può avere un grande futuro. Bisogna sempre pensare all'età e che in Serie C ha fatto un gol, deve ancora completarsi. Forse è più facile che diventi un top Camarda rispetto a Nico Paz, per il ruolo e il calcio di oggi".

Borghi ha detto la sua anche su Paulo Fonseca: "Fonseca ha fatto diversi errori. Ha fatto errori soprattutto dal punto di vista comunicativo, a volte sono state delle ingenuità, altre volte invece sono stati veri e propri errori, come il discorso contro l'arbitro dopo il match contro l'Atalanta. Parole totalmente fuori luogo. Va detto che i due momenti più alti della stagione sono stati merito di Fonseca, cioè derby e Madrid. La partita che Fonseca ha sbagliato completamente è stata quella contro la Juventus. Ha messo la stessa formazione di Madrid con Gabbia al posto di Tomori. A Madrid andava bene, con la Juve senza punte no. Il Milan ha perso o pareggiato alcune partite per errori individuali clamorosi".