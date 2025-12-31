Borghi: “Col Verona sfatati un po’ di taboo. Secondo tempo sul velluto”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la vittoria del Milan ai danni del Verona per 3-0. Rossoneri che, dopo un brutto primo tempo, sono riusciti a vincere in maniera agevole, senza prendere gol e vedendo sbloccarsi il proprio attaccante Nkunku. Queste le sue parole:

“Il Milan ci ha messo un po’ ad indirizzare la partita perchè l’Hellas ha fatto una gara gagliarda, uomo su uomo, ha messo in difficoltà il Milan nel primo tempo. Però una volta sbloccata la partita con il solito Pulisic, giocatore nettamente più decisivo della formazione rossonera, poi il secondo tempo è stato proprio sul velluto. Allora il Milan oltre ad aver sbloccato la partita ha potuto sbloccare un po’ di cose che lo avevano frenato negli ultimi tempi: ha sbloccato il fatto di vincere contro le piccole, che era stato un po’ il tallone d’Achille. Ho visto un Milan concentrato al di là delle difficoltà del primo tempo, il Milan è sempre rimasto sul pezzo, non si è mai distratto, ha fatto la sua partita, questo è un messaggio: la rosa ha capito la necessità di agire in questi termini per avere un passo da altissima classifica. Ha sbloccato il fatto di non prendere gol e soprattuto ha sbloccato Nkunku”