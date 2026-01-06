Borghi: "Il Milan non ha un calendario favorevolissimo questa settimana"

Turno infrasettimanale per la Serie A Enilive che scende in campo per l'ultima giornata del girone di andata, la diciannovesima. Come di consueto, prima di una gara di campionato, il giornalista e telecronista Stefano Borghi, tornato dall'anno scorso a Sky Sport 24, ha parlato nel suo canale YouTube per anticipare i temi principali delle varie partite, in particolare quelle che vedranno coinvolte le prime tre della classe. Tra queste c'è anche il Milan che giovedì sera ospiterà a San Siro il Genoa.

Le parole di Stefano Borghi su cosa si aspetta dalla gara tra Milan e Genoa: "Il Milan non ha un calendario favorevolissimo questa settimana per i distacchi temporali. Però forse ha una partita che cade abbastanza bene: il Genoa è in difficoltà dopo la vampata per l’arrivo di De Rossi, è arrivata una striscia di tre sconfitte di cui la terza a Roma, la più brutta. La cosa veramente pesante è stata il pareggio interno col Pisa, con i fischi del Ferraris. Il Genoa, se guardate la classifica, dei brividi ce li ha: verrà a San Siro a fare la sua solita partita, anche propositiva. Per questo dico che può essere una partita buona per il Milan".