Borghi: "Kalulu sarà un habituè dei prossimi Mondiali"

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Borghi, nel corso della trasmissione sui Mondiali di Dazn "Night Cup", ha parlato anche di Pierre Kalulu, difensore del Milan che non è stato convocato per i Mondiali in Qatar. Queste le parole del noto commentatore: "Kalulu ha tutta la carriera davanti per cui ci sta che non sia stato chiamato per questo Mondiale anche se lui un pochino ci sperava. Credo che sarà un habituè nei prossimi Mondiali”