Borghi: "Kalulu si fa notare per corsa e spavalderia, è sicuro nei propri mezzi"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha detto la sua sulle caratteristiche fisiche di Pierre Kalulu, vicino al trasferimento al Milan a parametro zero: "E' un terzino destro, in Youth League lo si è visto come difensore centrale però non la vedo come una sua evoluzione, difficile puntare su un centrale alto meno di 1.85. L'attitudine e le sue caratteristiche consigliano il suo utilizzo a destra, mi viene anche difficile pensare ad un riposizionamento a sinistra. Le caratteristiche più spiccate le ha in ambito atletico, si fa notare per la corsa, la tenuta della fascia e anche la spavalderia, è un giocatore sicuro nei propri mezzi, non ha timore e spinge con una buona quantità, anche se il profilo è quello di un terzino più difensivo che arrembante. Deve riempirsi fisicamente per avere un impatto efficace con il calcio dei senior, la struttura non è molto slanciata ma a livello di corsa si fa notare".