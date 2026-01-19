Borghi: “Milan squadra in forma, finisce le partite sempre in crescendo”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato così la partita di ieri sera tra Milan e Lecce:

"Una vittoria portata da Niclas Fullkrug, una vittoria arrivata dopo una partita molto diversa rispetto a quella di Como, ma era una partita estremamente differente. Stavolta non esiste il discorso sulla presunta mancanza di proposta da parte del Milan. I rossoneri nonostante Modric che è stato ancora a rifiatare, nonostate l'assenza di Fofana e quindi 2/3 del centrocampo cambiato, e vi ho spiegato come secondo me il centrocampo sia veramente l'estensione della strategia e del pensiero di Allegri in questa gara. Nonostante la gara faticava a sbloccarsi anche grazie all'esorbitante prestazione di Falcone, il Milan l'ha aggredita, ha alzato molto l'intensità soprattutto nel secondo temp. Mi sembra che il Milan stia bene, chiude sempre in crescendo le partite, le risolve quasi sempre nel secondo tempo, arriva sul traguardo prima dell'avversario"