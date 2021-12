Borghi: "Pobega sarebbe giusto per il centrocampo del Milan, ma difficilmente tornerà a gennaio"

Stefano Borghi è intervenuto sul proprio canale YouTube, commentando un potenziale ritorno in anticipo di Tommaso Pobega al Milan, dato che Kessie e Bennacer saranno impegnati in Coppa d'Africa: "Forse il giocatore giusto per il centrocampo del Milan a livello assoluto sarebbe Pobega, che è in prestito secco al Torino fino a fine stagione. Credo sia abbastanza difficile per non dire impossibile che possa rientrare al Milan già a gennaio”.