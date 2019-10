Borghi su Calhanoglu: "La sensazione è che lui non abbia dato ciò che ci si aspetterebbe"

Stefano Borghi, commentatore di Dazn, è intervenuto sul suo canale YouTube per stilare un elenco di giocatori che hanno disatteso le aspettative in questo inizio di campionato. In questo elenco è presente Calhanoglu, ecco le parole di Borghi sul turco: "E' stato un giocatore su cui Giampaolo ha puntato molto, ha segnato un gol, ma è comune la sensazione che lui non abbia dato ciò che ci si aspetterebbe da un giocatore titolare del Milan."