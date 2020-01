Borghi su Saelemaekers: "Giocatore polivalente, farà parlare di sè. Operazione intelligente del Milan"

Stefano Borghi, sul suo canale YouTube, ha pubblicato un video in cui parla così Alexis Saelemaekers: "E' l'alternativa a Castillejo, anche se è molto polivalente. Eì un classe 1999, prodotto del settore giovanile dell'Anderlecht che milita nell'Under 21 del Belgio. Arriva come ala destra, è destro di piede. All'Anderlecht aveva un ruolo importante. E' un giocatore polivalente, può giocare sia a destra che a sinistra, può fare la mezzala, si è imposto come terzino e in nazionale viene utilizzato da trequartista. Tiene sempre il pallone molto vicino al piede, è un giocatore che sa dribblare, ha spunto, ha personalità, gli piace molto partire largo ed entrare verso il centro del campo. E' un giocatore molto interessante, secondo me potrà far parlare di sè. E' un'operazione intelligente quella che è stata fatta dalla dirigenza rossonera. L'unico neo del belga è che, dal punto di vista fisico, è piuttosto leggerino, non ha grande struttura fisica".