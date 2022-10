MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Borja Valero, ex calciatore, si è così espresso a DAZN nel post Torino-Milan: "Quando devi ribaltare la partita e togli Leao... c'è da sottolinearlo, bisognerà chiedere al mister. Forse per l'atteggiamento... In alcune giocate era con la testa giù e forse non gli è piaciuto il modo di comportarsi".