Bove rescinde con la Roma. Il centrocampista non potrà più giocare in Serie A

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Ora è ufficiale: le strade della Roma e di Bove si dividono. Il club giallorosso annuncia la rescissione consensuale con il calciatore, cresciuto nel settore giovanile di Trigoria. "Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera - si legge nella nota -. Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio. Sempre uno di noi. Per sempre un romanista. In bocca al lupo, Edoardo!". (ANSA).