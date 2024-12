Bove, sì al defibrillatore: la sua carriera proseguirebbe all'estero

Edoardo Bove impianterà un defibrillatore sottocutaneo. Un apparecchietto sottocutaneo e salvavita verrà impiantato al ragazzo di 22 anni nel fine settimana o, più probabilmente, nella giornata di lunedì. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, specificando che Bove già a metà della prossima settimana dovrebbe esser dimesso per poi far visita ai suoi compagni di squadra al Viola Park.

La decisione maturata in questi giorni ma ormai presa non è stata semplice da prendere. Né da digerire. Perché Bove sa bene che questo intervento gli impedirà di continuare a giocare in Italia. Ma nella vita ci sono cose più importanti, molto più importanti, e allora dopo riflessioni e confronti ecco arrivato l'ok a un intervento che verrà eseguito nelle prossime ore.

Bove ha realizzato che potrà comunque continuare a giocare a calcio: un po’ alla volta potrà giocare ad alti livelli altrove, in un campionato che non sia il nostro vista la legislazione italiana stringente su un tema così. Nelle prossime settimane dovrà discutere anche di una eventuale risoluzione del contratto col club titolare del cartellino, ovvero la Roma. Ma c'è tempo, anche perché dopo l'intervento serviranno alcune settimane di riposo e poi un periodo di riatletizzazione. Possibile immaginare una nuova carriera all'estero già nella seconda parte di questa stagione oppure a partire dalla prossima estate.