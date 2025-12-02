Braglia contro il VAR: "Ha snaturato le decisioni degli arbitri, i continui richiami sono deleteri sul giudizio di un professionista"

In merito a quanto successo nell'ultimo turno di campionato, soprattutto tra Milan e Lazio con il fantomatico episodio del presunto (assurdo) rigore chiesto dalla Lazio per fallo di mano di Pavlovic, Simone Braglia, ex giocatore oggi opinionista è intervenuto così ai microfoni di Tuttomercatoweb:

Lei toglierebbe il VAR?

"No, ma lo utilizzerei in maniera diversa. Solo per fuorigioco e un discorso di goal-non goal. Il VAR ha snaturato le decisioni arbitrali. I continui richiami sono deleteri sulla personalità e il giudizio di un professionista".

