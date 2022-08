Brahim Diaz esulta: "Ciao San Siro, prima partita più gol e assist"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio vincente per il Milan, che questo pomeriggio a San Siro ha superato per 4-2 l'Udinese nel match valido per la prima giornata di Serie A. Anche Brahim Diaz ha contribuito alla vittoria dei rossoneri, realizzando un gol in occasione del momentaneo 3-2 e fornendo un assist a Rebic per il 4-2 finale. Il trequartista spagnolo ha celebrato il successo di oggi con una foto pubblica sul proprio profilo Instagram, a cui ha aggiunto in descrizione: "Ciao San Siro! First game + goal and assist".