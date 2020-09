Brahim Diaz: “In Serie A mi sto trovando bene. Calhanoglu è un ottimo giocatore”

Il centrocampista avanzato del Milan, Brahim Diaz, ha parlato ai microfoni del canale telematico rossonero al termine della partita contro il Crotone. Ecco le sue dichiarazioni: "L’importante è la vittoria, i 3 punti che portiamo a casa. Chiaramente sono contento per il mio gol, devo continuare così e devo migliorare. Ho segnato come un attaccante vero? Bisogna essere lì, la palla mi è arrivata sul piede dopo un’ottima azione di squadra, un ottimo pressing. Bisognava buttarla in porta e... l’ho fatto. Calhanoglu è un ottimo giocatore, ha grandi qualità: per come gioca tra le linee e per come tocca la palla. Mi trovo bene con questi grandi giocatori, lui compreso. Come dico sempre, si può migliorare in tutto. La Serie A è molto tattica, e anche fisica. Mi sto trovando bene, ma devo migliorare".